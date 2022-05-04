04 мая 2022

Пермского поставщика детского питания уличили в нарушении закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, капуста, столовая, продукты, пищеблок, еда, повар, пища, питание, приготовление еды
Чусовской предприниматель нарушал требования санитарно-эпидемиологического законодательства (архив) Фото:

Предприниматель в Чусовом (Пермский край), являясь исполнителем услуг по организации питания в муниципальных детских садах, нарушал требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Данные предоставлены URA.RU чусовской прокуратурой.

«Допускалось хранение полуфабрикатов вне холодильного оборудования без маркировочного ярлыка, нереализованные продукты замораживались и хранились для последующей реализации в другие дни, продукция размещалась на раздаче готовых блюд вне охлаждаемой витрины, на пищеблоке использовалась посуда из алюминия», — передает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки предпринимателю было внесено представление. На сегодняшний день все нарушения устранены. 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, бизнесмен должен выплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Вопрос поддержки компаний, которые занимаются организацией питания в школах, детсадах и больницах, бурно обсуждался на уровне губернатора в середине апреля. URA.RU уже писало, что в отрасли есть риски — компании либо будут отказываться от своих обязательств, либо вообще уходить в банкротства.

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Предприниматель в Чусовом (Пермский край), являясь исполнителем услуг по организации питания в муниципальных детских садах, нарушал требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Данные предоставлены URA.RU чусовской прокуратурой. «Допускалось хранение полуфабрикатов вне холодильного оборудования без маркировочного ярлыка, нереализованные продукты замораживались и хранились для последующей реализации в другие дни, продукция размещалась на раздаче готовых блюд вне охлаждаемой витрины, на пищеблоке использовалась посуда из алюминия», — передает пресс-служба ведомства. По итогам проверки предпринимателю было внесено представление. На сегодняшний день все нарушения устранены. 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, бизнесмен должен выплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Вопрос поддержки компаний, которые занимаются организацией питания в школах, детсадах и больницах, бурно обсуждался на уровне губернатора в середине апреля. URA.RU уже писало, что в отрасли есть риски — компании либо будут отказываться от своих обязательств, либо вообще уходить в банкротства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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