Пермского поставщика детского питания уличили в нарушении закона

Чусовской предприниматель нарушал требования санитарно-эпидемиологического законодательства (архив) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель в Чусовом (Пермский край), являясь исполнителем услуг по организации питания в муниципальных детских садах, нарушал требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Данные предоставлены URA.RU чусовской прокуратурой.

«Допускалось хранение полуфабрикатов вне холодильного оборудования без маркировочного ярлыка, нереализованные продукты замораживались и хранились для последующей реализации в другие дни, продукция размещалась на раздаче готовых блюд вне охлаждаемой витрины, на пищеблоке использовалась посуда из алюминия», — передает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки предпринимателю было внесено представление. На сегодняшний день все нарушения устранены. 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, бизнесмен должен выплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Вопрос поддержки компаний, которые занимаются организацией питания в школах, детсадах и больницах, бурно обсуждался на уровне губернатора в середине апреля. URA.RU уже писало, что в отрасли есть риски — компании либо будут отказываться от своих обязательств, либо вообще уходить в банкротства.