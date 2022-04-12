Организаторы школьного питания находятся на грани банкротства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Вопрос поддержки компаний, которые занимаются организацией питания в школах, детсадах и больницах, бурно обсуждается на уровне губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом на заседании комитета заксобрания по экономической политике сообщил министр эконмического развития региона Эдуард Соснин, передает корреспондент URA.RU. Цены на продукты заметно выросли, а предприниматели связаны контрактом, отмечает чиновник.

«Вопрос находится в горячем обсуждении у губернатора, потому что действительно есть риски, что компании либо будут отказываться от своих обязательств, либо вообще будут уходить в банкротства. Продукты дорожают, а они по условиям договора не могут поменять стоимость услуг», — заявил Соснин.

Именно для их поддержки власти сейчас вводят льготы по налогам для производителей продуктов и напитков. Также планируется поменять предельную стоимость обеда, которая сейчас составляет 79 рублей, и откорректировать контракты.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели заявили о значительном увеличении цен на продукты. В мэрии Перми намерены освободить их от платы за аренду пищеблоков. В пермском ОНФ считают, что продукты для питания школьников надо покупать централизованно. Трудности у предпринимателей возникли из-за возросшего санкционного давления на РФ на фоне спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — «отмена России».