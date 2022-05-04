В Перми пойман дрон, перевозящий запрещенные предметы заключенным

С помощью дрона злоумышленник планировал передать в ИК-29 телефоны, зарядки и sim-карты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Злоумышленник попытался доставить запрещенные предметы в исправительную колонию № 29 (город Пермь) с помощью квадрокоптера, но дежурная смена и караул заметили летательный аппарат. О происшествии URA.RU рассказали в краевой службе исполнения наказаний.

«В Перми, была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов, которую злоумышленник намеревался организовать для осужденных с помощью квадрокоптера», — детали случившегося описаны в посте группы регионального отделения ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».

Обнаружив летательный аппарат, сотрудники колонии приступили к осмотру территории. Их внимание привлек припаркованный рядом автомобиль. Находившийся в машине гражданин управлял квадрокоптером. Мужчина был задержан.

В ходе досмотра злоумышленника были изъяты полиэтиленовые свертки, в которых находилось 6 сотовых телефонов, USB-кабели, зарядные устройства и 10 sim-карт. Материалы дела для принятия решения направлены в мировой суд Мотовилихинского района.

Ранее URA.RU писало об этом исправительном учреждении. Сотрудники колонии изъяли консервы с персиками и тушенкой, которые должны были передать заключенным. В упаковке были обнаружены запрещенные предметы. Подобный инцидент произошел в середине прошлого года в исправительной колонии №12 Губахинского района (Пермский край). Тогда сотрудники ФСИН остановили дрон с запрещенными веществами, сбив его на землю.