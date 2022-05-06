06 мая 2022

Ночные челябинские заморозки сменятся плюсовыми температурами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Обстановка на улицах во время эпидемии коронавируса. Челябинск, цветение, весна
В Челябинскую область приходит долгожданное тепло Фото:

В Челябинске ночные заморозки сменятся плюсовыми температурами. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС.

«В ночь на понедельник, 9 мая, в Челябинской области закончатся ночные заморозки. Температура воздуха ожидается около +3+8, днем +16+21», — уточнили в региональном гидрометцентре.

В Челябинске в ночь на 9 мая метеорологи обещают +4+6, днем до 20 градусов выше ноля. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о 8-градусных морозах, дождях и грозах. Столицу Южного Урала, где запланирован парад и целый ряд других массовых мероприятий, включая фейерверк, обещанные ранее осадки обойдут стороной.

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В Челябинске ночные заморозки сменятся плюсовыми температурами. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС. «В ночь на понедельник, 9 мая, в Челябинской области закончатся ночные заморозки. Температура воздуха ожидается около +3+8, днем +16+21», — уточнили в региональном гидрометцентре. В Челябинске в ночь на 9 мая метеорологи обещают +4+6, днем до 20 градусов выше ноля. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о 8-градусных морозах, дождях и грозах. Столицу Южного Урала, где запланирован парад и целый ряд других массовых мероприятий, включая фейерверк, обещанные ранее осадки обойдут стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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