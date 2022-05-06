Ночные челябинские заморозки сменятся плюсовыми температурами. Скрин

07 мая 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

В Челябинскую область приходит долгожданное тепло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ночные заморозки сменятся плюсовыми температурами. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС. «В ночь на понедельник, 9 мая, в Челябинской области закончатся ночные заморозки. Температура воздуха ожидается около +3+8, днем +16+21», — уточнили в региональном гидрометцентре. В Челябинске в ночь на 9 мая метеорологи обещают +4+6, днем до 20 градусов выше ноля. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о 8-градусных морозах, дождях и грозах. Столицу Южного Урала, где запланирован парад и целый ряд других массовых мероприятий, включая фейерверк, обещанные ранее осадки обойдут стороной. На юге региона обещают грозы, но столицу Южного Урала непогода обойдет стороной Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске ночные заморозки сменятся плюсовыми температурами. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС. «В ночь на понедельник, 9 мая, в Челябинской области закончатся ночные заморозки. Температура воздуха ожидается около +3+8, днем +16+21», — уточнили в региональном гидрометцентре. В Челябинске в ночь на 9 мая метеорологи обещают +4+6, днем до 20 градусов выше ноля. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о 8-градусных морозах, дождях и грозах. Столицу Южного Урала, где запланирован парад и целый ряд других массовых мероприятий, включая фейерверк, обещанные ранее осадки обойдут стороной.