В Херсоне покажут работы фотографа URA.RU

Снимки фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко будут представлены на выставке «Правда Донбасса» в Херсоне. Об этом URA.RU сообщили организаторы выставки.
Фотовыставка «Правда Донбасса» откроется на площади Свободы в Херсоне 8 мая в 11:00. Жители города увидят фотографии, сделанные военными корреспондентами Эдуардом Корниенко и Денисом Григорюком после бомбежек мирных жителей Горловки и удара ракетой «Точка-У» по центру Донецка.
Эдуард Корниенко запечатлел последствия атаки ВСУ на Донецк 14 марта. Тогда погибли более 20 человек, в том числе дети. Корреспонденты URA.RU находились рядом и смогли заснять результаты удара ракетой «Точка-У», запущенную украинской стороной. Снимок Корниенко, на который попал закрывающий лицо руками мужчина, был в последующем использован многими СМИ, в том числе зарубежными. А итальянская газета LaStampa даже использовала его для создания фейка, выдав атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. Он также появился в соцсетях певицы Веры Брежневой и telegram-канале российской журналистки Марины Ахмедовой.
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Снимки фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко будут представлены на выставке «Правда Донбасса» в Херсоне. Об этом URA.RU сообщили организаторы выставки. Фотовыставка «Правда Донбасса» откроется на площади Свободы в Херсоне 8 мая в 11:00. Жители города увидят фотографии, сделанные военными корреспондентами Эдуардом Корниенко и Денисом Григорюком после бомбежек мирных жителей Горловки и удара ракетой «Точка-У» по центру Донецка. Эдуард Корниенко запечатлел последствия атаки ВСУ на Донецк 14 марта. Тогда погибли более 20 человек, в том числе дети. Корреспонденты URA.RU находились рядом и смогли заснять результаты удара ракетой «Точка-У», запущенную украинской стороной. Снимок Корниенко, на который попал закрывающий лицо руками мужчина, был в последующем использован многими СМИ, в том числе зарубежными. А итальянская газета LaStampa даже использовала его для создания фейка, выдав атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. Он также появился в соцсетях певицы Веры Брежневой и telegram-канале российской журналистки Марины Ахмедовой.