Жителя ХМАО задержали с наркотиками на трассе

Полицейские Нефтеюганска на дороге «Подъезд к г. Сургуту» задержали 43-летнего местного жителя, у которого обнаружили сверток с запрещенным веществом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«В феврале 2022 года в вечернее время на 31 км автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ сотрудниками МВД России по Нефтеюганскому району был остановлен автомобиль „ВАЗ-21104“, в котором в качестве пассажира находился 43-летний житель г. Нефтеюганска. При личном досмотре гражданина был обнаружен и изъят сверток», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудник полиции возглавлял ОПГ и торговал наркотиками. На данный момент он и его помощник уволены из органов внутренних дел, в их отношении были возбуждены уголовные дела по ряду статей.
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