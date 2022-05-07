Жителя ХМАО задержали с наркотиками на трассе

08 мая 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Дело направлено в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полицейские Нефтеюганска на дороге «Подъезд к г. Сургуту» задержали 43-летнего местного жителя, у которого обнаружили сверток с запрещенным веществом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В феврале 2022 года в вечернее время на 31 км автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ сотрудниками МВД России по Нефтеюганскому району был остановлен автомобиль „ВАЗ-21104“, в котором в качестве пассажира находился 43-летний житель г. Нефтеюганска. При личном досмотре гражданина был обнаружен и изъят сверток», — сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудник полиции возглавлял ОПГ и торговал наркотиками. На данный момент он и его помощник уволены из органов внутренних дел, в их отношении были возбуждены уголовные дела по ряду статей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Полицейские Нефтеюганска на дороге «Подъезд к г. Сургуту» задержали 43-летнего местного жителя, у которого обнаружили сверток с запрещенным веществом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В феврале 2022 года в вечернее время на 31 км автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ сотрудниками МВД России по Нефтеюганскому району был остановлен автомобиль „ВАЗ-21104“, в котором в качестве пассажира находился 43-летний житель г. Нефтеюганска. При личном досмотре гражданина был обнаружен и изъят сверток», — сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудник полиции возглавлял ОПГ и торговал наркотиками. На данный момент он и его помощник уволены из органов внутренних дел, в их отношении были возбуждены уголовные дела по ряду статей.