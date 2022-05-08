08 мая 2022

В Екатеринбурге отменили традиционный авиапарад

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка демонстрационного пролета авиации к Параду Победы. Екатеринбург, авиация, самолет, ввс рф
Парад авиации должен был пройти перед «Бессмертным полком» Фото:

В Екатеринбурге не прошел парад авиации, который должен был состоятся после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В небе не пролетели истребители и грузовые самолеты, которые должны были появится после парада наземной техники. Четвертого мая летчики репетировали свои вылеты», — рассказал корреспондент.

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В Екатеринбурге не прошел парад авиации, который должен был состоятся после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В небе не пролетели истребители и грузовые самолеты, которые должны были появится после парада наземной техники. Четвертого мая летчики репетировали свои вылеты», — рассказал корреспондент. Новость дополняется…
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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