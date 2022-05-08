В Екатеринбурге отменили традиционный авиапарад

Парад авиации должен был пройти перед «Бессмертным полком»
В Екатеринбурге не прошел парад авиации, который должен был состоятся после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В небе не пролетели истребители и грузовые самолеты, которые должны были появится после парада наземной техники. Четвертого мая летчики репетировали свои вылеты», — рассказал корреспондент.
Новость дополняется…
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал