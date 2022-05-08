В Екатеринбурге отменили традиционный авиапарад

Парад авиации должен был пройти перед «Бессмертным полком» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге не прошел парад авиации, который должен был состоятся после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В небе не пролетели истребители и грузовые самолеты, которые должны были появится после парада наземной техники. Четвертого мая летчики репетировали свои вылеты», — рассказал корреспондент.

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