В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 25 человек из-за пожара

Пожар в квартире тушили 12 человек (архивное фото) Фото: Олег Манваров © URA.RU

Екатеринбургские спасатели эвакуировали 25 человек, из них 5 детей, из-за пожара в квартире на улице Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«По адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной. На площади 5 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже муниципального 5-и этажного жилого дома <…> по лестничным маршам эвакуировались 25 человек, из них 5 детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар в квартире тушили 12 спасателей и 4 пожарные машины. «В 15:21 огонь локализован, в 15:22 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 17:05», — уточняют в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей противопожарного режима. За майские праздники силовики оштрафовали 155 нарушителей пожарной безопасности. Синоптики обещают, что 10 мая в Свердловской области будет шторм. МЧС рекомендует не разводить открытый огонь, чтобы избежать пожара. Также мы в режиме онлайн собираем информацию о пожарах в регионе.

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