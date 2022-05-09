«Единая Россия» помогла вернуть в Мариуполь Вечный огонь. Фото

09 мая 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Вечный огонь в Мариуполе зажегся впервые за восемь лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мариуполе, который впервые за 8 лет празднует День Победы, у памятника «Жертвам фашизма» зажегся Вечный огонь. С его возвращением в город помогла российская партия «Единая Россия», говорится на официальном сайте партии. «Привести этот мемориал в порядок активистам „Единой России“, „Молодой Гвардии“ и „Волонтерской Роты“ помогали мирные жители. Мариупольцам восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена, и сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость праздника», — отметил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин. «Цель одна — поблагодарить за эту Великую победу тех, кто ковал ее на фронте и в тылу. Напомнить каждому о том, что великий подвиг советских солдат подарил детям и внукам жизнь и мирное небо. Над этим праздником не властно время — никто не забыт, ни что не забыто», — дополнил лидер единороссов ХМАО-Югры Борис Хохряков. «9 мая — это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Преклоняемся перед подвигом фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда. Одна на всех память объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний», — добавил секретарь Ямальского реготделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников. В Мариуполе празднуют День победы впервые за восемь лет после того, как в ходе спецоперации российские войска полностью зачистили город от националистов в конце апреля этого года. Оставшаяся часть нацбата заблокирована на заводе «Азовсталь», откуда уже эвакуировали заложников — мирных жителей. Единая Россия Единая Россия Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Мариуполе, который впервые за 8 лет празднует День Победы, у памятника «Жертвам фашизма» зажегся Вечный огонь. С его возвращением в город помогла российская партия «Единая Россия», говорится на официальном сайте партии. «Привести этот мемориал в порядок активистам „Единой России“, „Молодой Гвардии“ и „Волонтерской Роты“ помогали мирные жители. Мариупольцам восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена, и сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость праздника», — отметил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин. «Цель одна — поблагодарить за эту Великую победу тех, кто ковал ее на фронте и в тылу. Напомнить каждому о том, что великий подвиг советских солдат подарил детям и внукам жизнь и мирное небо. Над этим праздником не властно время — никто не забыт, ни что не забыто», — дополнил лидер единороссов ХМАО-Югры Борис Хохряков. «9 мая — это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Преклоняемся перед подвигом фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда. Одна на всех память объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний», — добавил секретарь Ямальского реготделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников. В Мариуполе празднуют День победы впервые за восемь лет после того, как в ходе спецоперации российские войска полностью зачистили город от националистов в конце апреля этого года. Оставшаяся часть нацбата заблокирована на заводе «Азовсталь», откуда уже эвакуировали заложников — мирных жителей.