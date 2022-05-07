На Украине заявили об эвакуации с «Азовстали» всех женщин и детей

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Информация представителей Украины и российских СМИ об эвакуации из «Азовстали» разнится Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Однако российские СМИ сообщают о срыве эвакуации украинскими боевиками.

«Все женщины, дети и пожилые люди из „Азовстали“ были эвакуированы», — написала Верещук в Telegram. Несмотря на это, на территории завода по-прежнему остаются мирные жители.

В то же время российские СМИ сообщают о срыве боевиками полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) эвакуации мирных жителей по гуманитарному коридору. Как сообщил военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, представители Красного креста зашли на территорию предприятия в середине дня, а вскоре вернулись, сообщив, что националисты согласны на выход мирных жителей. Но при второй попытке переговоров для детального согласования количества людей боевики отказались выходить, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что из «Азовстали» вышли 100 мирных жителей. Днем ранее с завода и всей территории Мариуполя эвакуировали около 500 человек. Сейчас на территории заблокированного российскими военными металлургического комбината находятся украинские националисты. Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ заявляли, что на «Азовстали» присутствуют до 400 иностранных наемников из Европы и Канады, передают «Невские новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция. Как заявлял глава государства, ее основной целью является денацификация и демилитаризация страны.

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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Однако российские СМИ сообщают о срыве эвакуации украинскими боевиками. «Все женщины, дети и пожилые люди из „Азовстали“ были эвакуированы», — написала Верещук в Telegram. Несмотря на это, на территории завода по-прежнему остаются мирные жители. В то же время российские СМИ сообщают о срыве боевиками полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) эвакуации мирных жителей по гуманитарному коридору. Как сообщил военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, представители Красного креста зашли на территорию предприятия в середине дня, а вскоре вернулись, сообщив, что националисты согласны на выход мирных жителей. Но при второй попытке переговоров для детального согласования количества людей боевики отказались выходить, отметили в издании. Ранее сообщалось, что из «Азовстали» вышли 100 мирных жителей. Днем ранее с завода и всей территории Мариуполя эвакуировали около 500 человек. Сейчас на территории заблокированного российскими военными металлургического комбината находятся украинские националисты. Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ заявляли, что на «Азовстали» присутствуют до 400 иностранных наемников из Европы и Канады, передают «Невские новости» со ссылкой на Минобороны РФ. На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция. Как заявлял глава государства, ее основной целью является денацификация и демилитаризация страны.
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