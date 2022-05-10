Пермяк отдал мошенникам 2 млн рублей, решив заработать на бирже

Мужчина оформил кредиты и перевел деньги мошенникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кизела (Пермский край), пожелавший заработать на бирже, взял кредиты и перевел мошенникам почти 2 миллиона рублей. Предложение заработать на торгах поступило мужчине от неизвестного в апреле. Он дал свое согласие и перевел ему 100 тысяч рублей. Спустя несколько дней пермяку вновь позвонили мошенники. Они сказали, что присвоят ему статус вип-клиента, если тот пополнит расчетный счет на 25 тысяч долларов.

«Потерпевший оформил кредит в Сбербанке на 500 тысяч рублей и перевел их по номеру карты, продиктованному неизвестным. Далее злоумышленник звонил еще несколько раз, предлагая пополнить счет. В результате до 28 апреля заявитель потратил на переводы более 1,8 млн рублей», — пишет «МедиаКУБ» со ссылкой на сводку отдела МВД «Губахинский» (дислокация в Кизеле).

Когда потерпевший не смог снять деньги в личном кабинете с торговой площадки, он понял, что стал жертвой мошенников. Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. URA.RU также рассказывало о жителе города Краснокамска, лишившемся почти одного миллиона рублей. Мужчина поверил мошеннику, который представился прокурором, и перевел ему свои сбережения.