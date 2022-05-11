По словам Александра Репина, в 90-е диссертацию за него писали другие люди Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский предприниматель Александр Репин рассказал, как получил ученую степень в 90-е годы. По словам бизнесмена, в то время докторскую диссертацию за него писали другие специалисты. Подробности владелец холдинга «Сатурн-Р» сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Докторское звание на экономическом совете мне тогда дали. Саму диссертацию по моим мотивам писали какие-то люди. Людям было уплачено 10 тысяч долларов», — рассказал URA.RU Репин. По его словам, в «лихие 90-е» написание и защита диссертации считались формальностью. «Я даже особо не в курсе был, о чем там речь идет, не хватало времени», — добавил бизнесмен.

По словам Александра Репина, в середине 90-х он сосредоточился на создании и развитии своего холдинга «Сатурн-Р». Тогда компания занималась продажей бытовой техники. Чтобы в разы увеличить прибыль, бизнесмен придумал собственную схему рассрочки, которая помогла построить бизнес-империю. В результате за 15 лет сеть «Сатурн-Р» открыла в Перми и крае шесть крупных розничных магазинов.