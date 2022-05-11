Мальчик, которого сбила машина в Полевском, отделался лишь ссадинами и ушибами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

11 мая в городе Полевской (Свердловская область) автомобиль «Лада-Приора» сбил девятилетнего мальчика. Ребенок отлетел примерно на метр, но получил лишь незначительные травмы и не был госпитализирован. Об этом сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля „Лада-Приора“ при движении в прямом направлении допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в пресс-службе ГИБДД. В результате происшествия мальчик девяти лет отлетел от машины, но получил лишь ушибы и ссадины, госпитализировать его не стали.

Как рассказал водитель инспекторам ГИБДД, он не заметил выбежавшего на дорогу ребенка из-за стоящих автомобилей. В настоящий момент по данному факту аварии в подразделение по делам несовершеннолетних направлены материалы для того, чтобы провести профилактические работы с законными представителями несовершеннолетнего. Помимо этого, родителей могу привлечь по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение и ненадлежащее воспитание в области обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.