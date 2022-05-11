В Нефтеюганске поступили сообщения о минировании мэрии и 4 школ

Полиции пришлось эвакуировать учащихся и сотрудников из школ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лжетеррорист сообщил в единую дежурно-диспетчерскую службу о минировании администрации Нефтеюганска и четырех школ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«На данный момент все проверки должны были уже завершиться. Время много уже прошло. Если бы там что-то было, нам бы уже сообщили», — добавил собеседник агентства.

В официальном аккаунте администрации Нефтеюганска в социальной сети «ВКонтакте» подтверждается информация о лжеминировании трех школ. В Нефтеюганске эвакуировали учащихся и сотрудников 4, 8 и 9 школ города. На данный момент все учреждения обследованы сотрудниками полиции, подозрительных предметов не обнаружено. Сегодня утром письма о ложном минировании пришли на рабочие адреса электронной почты сотрудников администрации города. Незамедлительно администрацией было организовано взаимодействие с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганским МОВО, 5 отделением службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области», — говорится в посте мэрии Нефтеюганска.

Была ли заминирована самая администрация Нефтеюоганска на момент публикации материала выяснить не удалось. В пресс-службе мэрии не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области также не ответили на телефонный звонок URA.RU.

С начала года Югра уже несколько раз сталкивалась с подобными сообщениями. В январе из-за угрозы теракта в Нижневартовске было эвакуировано пять школ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам