Юрий Шевчук отменил концерты в Челябинске и Магнитогорске

Юрий Шевчук не приедет в Челябинскую область Фото: Александр Константинов © URA.RU

Концерт группы ДДТ Юрия Шевчука, запланированный на 13 мая в Челябинске, не состоится. Об этом URA.RU сообщили в городских зрелищных кассах. Также остановлена продажа билетов в Магнитогорске, где концерт должен был пройти 15 мая.

«Концерт ДДТ перенесен на февраль 2023 года. Организатор не назвал причины переноса», — сообщили URA.RU в городских зрелищных кассах Челябинска.

На сайте ДДТ концерт в Челябинске еще стоит в анонсах, при переходе на который появляется надпись «Сеанс не найден». На сайте городских зрелищных касс Магнитогорска указано, что продажа билетов на концерт ДДТ остановлена.

В Челябинске концерт должен был пройти в ледовой арене «Трактор», в Магнитогорске — в ледовой арене «Металлург». В Челябинске концерт ДДТ должен был состояться в ноябре 2021 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Кургане 11 мая, был отменен за несколько дней до мероприятия. Перед этим музыканты отменили выступление в Тюмени.