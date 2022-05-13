На Украине погиб солдат с севера Пермского края

Похороны бойца пройдут в субботу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Красновишерск на севере Пермского края в субботу пройдут похороны Юрия Чулкова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Уральском промышленном техникуме, где он учился.

«Во время спецоперации на Украине погиб Чулков Юрий Владимирович, выпускник нашего техникума. Мы запомним Юру активным и ответственным студентом, отзывчивым и добрым парнем», — говорится в группе техникума в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с бойцом состоится 14 мая в здании учебного заведения. Похоронят Чулкова на местном кладбище.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, он был вынужден ее объявить для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.