10 тысяч екатеринбуржцев вышли на прогулку за пряник и значок

15 мая 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

В этом году «Майская прогулка» прошла в 39-й раз (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге прошла «Майская прогулка». Организаторы рассказали, что в этом году в мероприятии приняли участие порядка 10 тысяч человек. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Онлайн на мероприятие заявилось 7500 человек, на старт без предварительной заявки пришли еще более 3500 человек. Окончательные и более точные цифры будут подведены позже после того, как все участники финишируют», — цитируются в сообщении слова директора «Майской прогулки» Татьяны Киселевой. В этом году у участников было на выбор три маршрута: «Шарташская кругосветка» на 17 км, «Испытай себя» на 33 км и «Классика» — 50 км. Старт и финиш был возле главного корпуса УрФУ. Некоторые участники попали под дождь с градом, стоя в очереди на финише. Всем, кто выполнил условия прогулки и отметился на контрольных точках, обещали выдать пряник и значок участника. «Майская прогулка» — мероприятие для любителей здорового образа жизни. Проходит в Екатеринбурге каждый год в третье воскресенье мая. В этом году прогулка прошла в 39-й раз. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбурге прошла «Майская прогулка». Организаторы рассказали, что в этом году в мероприятии приняли участие порядка 10 тысяч человек. Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Онлайн на мероприятие заявилось 7500 человек, на старт без предварительной заявки пришли еще более 3500 человек. Окончательные и более точные цифры будут подведены позже после того, как все участники финишируют», — цитируются в сообщении слова директора «Майской прогулки» Татьяны Киселевой. В этом году у участников было на выбор три маршрута: «Шарташская кругосветка» на 17 км, «Испытай себя» на 33 км и «Классика» — 50 км. Старт и финиш был возле главного корпуса УрФУ. Некоторые участники попали под дождь с градом, стоя в очереди на финише. Всем, кто выполнил условия прогулки и отметился на контрольных точках, обещали выдать пряник и значок участника. «Майская прогулка» — мероприятие для любителей здорового образа жизни. Проходит в Екатеринбурге каждый год в третье воскресенье мая. В этом году прогулка прошла в 39-й раз.