В Екатеринбурге прошла «Майская прогулка» — традиционное ежегодное мероприятие. На финише возле здания УрФУ на проспекте Ленина образовалась очередь, в результате часть участников попала под сильный дождь, сообщают очевидцы.
«Ничего особенного, просто очередь на финише „Майской прогулки“, идет снег с градом, дует сильный ветер», — цитирует слова подписчика telegram-канал «Свет Екатеринбург». По правилам, участники должны были заполнить анкету и обменять ее на карту, а затем выйти на дистанцию и сделать отметки на каждом контрольном пункте. Тем, кто выполнил все условия, на финише выдавали пряники и значки.
Для участников сделали три маршрута: на 17 км, 33 км и 50 км. Раньше всех стартовали участники на самой длинной дистанции — в семь утра, а закончили прогулку в десять часов. Участники самого короткого маршрута начали прогулку в девять утра, а финишировали в 12:30.
На финише участники попали под дождь
Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»
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В Екатеринбурге прошла «Майская прогулка» — традиционное ежегодное мероприятие. На финише возле здания УрФУ на проспекте Ленина образовалась очередь, в результате часть участников попала под сильный дождь, сообщают очевидцы. «Ничего особенного, просто очередь на финише „Майской прогулки“, идет снег с градом, дует сильный ветер», — цитирует слова подписчика telegram-канал «Свет Екатеринбург». По правилам, участники должны были заполнить анкету и обменять ее на карту, а затем выйти на дистанцию и сделать отметки на каждом контрольном пункте. Тем, кто выполнил все условия, на финише выдавали пряники и значки. Для участников сделали три маршрута: на 17 км, 33 км и 50 км. Раньше всех стартовали участники на самой длинной дистанции — в семь утра, а закончили прогулку в десять часов. Участники самого короткого маршрута начали прогулку в девять утра, а финишировали в 12:30.