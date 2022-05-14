Участники «Майской прогулки» попали под град в очереди на финише. Фото, видео

15 мая 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге прошел сильный ливень, местами был град Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге прошла «Майская прогулка» — традиционное ежегодное мероприятие. На финише возле здания УрФУ на проспекте Ленина образовалась очередь, в результате часть участников попала под сильный дождь, сообщают очевидцы. «Ничего особенного, просто очередь на финише „Майской прогулки“, идет снег с градом, дует сильный ветер», — цитирует слова подписчика telegram-канал «Свет Екатеринбург». По правилам, участники должны были заполнить анкету и обменять ее на карту, а затем выйти на дистанцию и сделать отметки на каждом контрольном пункте. Тем, кто выполнил все условия, на финише выдавали пряники и значки. Для участников сделали три маршрута: на 17 км, 33 км и 50 км. Раньше всех стартовали участники на самой длинной дистанции — в семь утра, а закончили прогулку в десять часов. Участники самого короткого маршрута начали прогулку в девять утра, а финишировали в 12:30. На финише участники попали под дождь Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбурге прошла «Майская прогулка» — традиционное ежегодное мероприятие. На финише возле здания УрФУ на проспекте Ленина образовалась очередь, в результате часть участников попала под сильный дождь, сообщают очевидцы. «Ничего особенного, просто очередь на финише „Майской прогулки“, идет снег с градом, дует сильный ветер», — цитирует слова подписчика telegram-канал «Свет Екатеринбург». По правилам, участники должны были заполнить анкету и обменять ее на карту, а затем выйти на дистанцию и сделать отметки на каждом контрольном пункте. Тем, кто выполнил все условия, на финише выдавали пряники и значки. Для участников сделали три маршрута: на 17 км, 33 км и 50 км. Раньше всех стартовали участники на самой длинной дистанции — в семь утра, а закончили прогулку в десять часов. Участники самого короткого маршрута начали прогулку в девять утра, а финишировали в 12:30.