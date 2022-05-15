В ХМАО следователи провели выемку документов в мэрии

Следователи изъяли документы в мэрии Мегиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники следственного комитета провели выемку документов в мэрии Мегиона из-за долгостроя окружного фонда «Жилище». Об этом URA.RU сообщил источник в городской администрации.

«Силовики изымали документы из-за истории с долгостроем в пятом микрорайоне, который так и не возвел в своем время окружной фонд „Жилище“. Работали сотрудники из лангепасского отдела следственного комитета ХМАО. Но ничего экстраординарного не произошло. Чиновники мэрии Мегиона дают показания в качестве свидетелей», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили URA.RU, что не владеют информацией о следственных действиях в администрации Мегиона. Глава города Олег Дейнека подтвердил факт прихода силовиков в мэрию.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики в 2020 году возбуждали уголовное дело, одним из фигурантов которого являлся чиновник мэрии Мегиона. Он обвинялся в получении взятки и служебном подлоге.