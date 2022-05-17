Житель Пермского края угрожал прокурору убийством

Пермяк звонил прокурору, угрожая убить его Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ранее судимый за угрозы убийством житель Березовского района Пермского края вновь начал грозить распровой. На этот раз угрозы поступили сотруднику прокуратуры, которому он позвонил по телефону.

«Сотрудником прокуратуры Березовского района проводилась проверка отбывания наказания в виде ограничения свободы, лицами, проживающими на территории. Обвиняемый, будучи недовольным тем, что работник прокуратуры расспрашивал о его образе жизни местных жителей позвонил ему на рабочий телефон и высказал угрозу убийством, требуя, чтобы тот прекратил проведение проверки», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

В краевой прокуратуре дополняют, что угрозы получил заместитель прокурора Березовского района Пермского края. «Учитывая данные о личности гражданина, ранее судимого за преступления против жизни и здоровья, его агрессивное поведение, заместитель прокурора воспринял угрозу реально, заявив о данном факте в правоохранительные органы», — рассказали в прокуратуре. Сейчас уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). направлено в суд для рассмотрения по существу.