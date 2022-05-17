Названы пермские территории, где дети чаще всего сбегают из дома

18 мая 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Подростки убегают из семьи из-за конфликтов с родителями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Краснокамск, Березники, а также Кировский район Перми оказались в лидерах по количеству детей, которые сбегают от родителей, либо законных представителей. Об этом во время брифинга, посвященного проблеме пропажи несовершеннолетних, рассказал замначальника ГУ МВД по Пермскому краю, подполковник полиции Игорь Старчиков. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о причинах ухода детей из семьи, он ответил, что наиболее часто это происходит из-за конфликта со взрослыми. «Необходимо разделять понятие безвестное исчезновение и самовольный уход. Статистика показывает, что где расположены [специализированные] учреждения для детей, тот район и в лидерах. Наибольшее количество самовольных уходов в Кировском районе Перми, Краснокамске и Березниках. По „домашним“ детям такой статистики нет, но, как правило, самовольно уходят дети из неблагополучных или неполных семей, либо семей, в которых ухудшены жилищные условия», — сказал Старчиков. По словам силовика, как правило, от родителей сбегают подростки в возрасте 14-16 лет, которые не могут найти понимание в семье. В то же время Старчиков отметил снижение количества зарегистрированных заявлений в отношении розыска малолетних и несовершеннолетних детей на 3,5% по сравнению с прошлым годом.

Краснокамск, Березники, а также Кировский район Перми оказались в лидерах по количеству детей, которые сбегают от родителей, либо законных представителей. Об этом во время брифинга, посвященного проблеме пропажи несовершеннолетних, рассказал замначальника ГУ МВД по Пермскому краю, подполковник полиции Игорь Старчиков. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о причинах ухода детей из семьи, он ответил, что наиболее часто это происходит из-за конфликта со взрослыми. «Необходимо разделять понятие безвестное исчезновение и самовольный уход. Статистика показывает, что где расположены [специализированные] учреждения для детей, тот район и в лидерах. Наибольшее количество самовольных уходов в Кировском районе Перми, Краснокамске и Березниках. По „домашним“ детям такой статистики нет, но, как правило, самовольно уходят дети из неблагополучных или неполных семей, либо семей, в которых ухудшены жилищные условия», — сказал Старчиков. По словам силовика, как правило, от родителей сбегают подростки в возрасте 14-16 лет, которые не могут найти понимание в семье. В то же время Старчиков отметил снижение количества зарегистрированных заявлений в отношении розыска малолетних и несовершеннолетних детей на 3,5% по сравнению с прошлым годом.