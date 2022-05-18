18 мая 2022

Мэрия Челябинска запретила делать из жилого дома рынок. Скрин

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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Площадь жилого дома планировалось реконструировать под здание комплексного назначения Фото:

Администрация Челябинска запретила использовать здание жилого дома по улице Рабоче-Колхозной, 55 в Центральном районе в качестве помещения для рынка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

«Распоряжение об отказе в предоставлении разрешения на реконструкцию индивидуального жилого дома под нежилое здание комплексного назначения. Причиной отказа является осуществление функционирования нежилого здания без приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, нарушением санитарных норм и правил, а также наличием отрицательного мнения смежного землепользователя», — говорится в тексте распоряжения.

По документам здание числилось, как жилой дом — трехэтажный коттедж. Однако потом предприниматели Виталий Литневский и Кирилл Берестов попросили разрешения реконструировать площадь дома под рынок.

По планам на первом этаже здания планировалось открыть рынок. На втором этаже хотели расположить объект бытового обслуживания. А на третьем этаже должен был расположиться объект для обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Согласно данным сервиса СБИС, предприниматели владеют компанией «Спецкомплект», специализирующейся на строительстве зданий.

URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало.

По документам здание числилось, как жилой дом — трехэтажный коттедж
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Администрация Челябинска запретила использовать здание жилого дома по улице Рабоче-Колхозной, 55 в Центральном районе в качестве помещения для рынка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города. «Распоряжение об отказе в предоставлении разрешения на реконструкцию индивидуального жилого дома под нежилое здание комплексного назначения. Причиной отказа является осуществление функционирования нежилого здания без приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, нарушением санитарных норм и правил, а также наличием отрицательного мнения смежного землепользователя», — говорится в тексте распоряжения. По документам здание числилось, как жилой дом — трехэтажный коттедж. Однако потом предприниматели Виталий Литневский и Кирилл Берестов попросили разрешения реконструировать площадь дома под рынок. По планам на первом этаже здания планировалось открыть рынок. На втором этаже хотели расположить объект бытового обслуживания. А на третьем этаже должен был расположиться объект для обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Согласно данным сервиса СБИС, предприниматели владеют компанией «Спецкомплект», специализирующейся на строительстве зданий. URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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