Площадь жилого дома планировалось реконструировать под здание комплексного назначения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Администрация Челябинска запретила использовать здание жилого дома по улице Рабоче-Колхозной, 55 в Центральном районе в качестве помещения для рынка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

«Распоряжение об отказе в предоставлении разрешения на реконструкцию индивидуального жилого дома под нежилое здание комплексного назначения. Причиной отказа является осуществление функционирования нежилого здания без приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, нарушением санитарных норм и правил, а также наличием отрицательного мнения смежного землепользователя», — говорится в тексте распоряжения.

По документам здание числилось, как жилой дом — трехэтажный коттедж. Однако потом предприниматели Виталий Литневский и Кирилл Берестов попросили разрешения реконструировать площадь дома под рынок.

По планам на первом этаже здания планировалось открыть рынок. На втором этаже хотели расположить объект бытового обслуживания. А на третьем этаже должен был расположиться объект для обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Согласно данным сервиса СБИС, предприниматели владеют компанией «Спецкомплект», специализирующейся на строительстве зданий.

URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало.