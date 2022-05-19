Жительница ХМАО два месяца доказывает, что болеет раком

20 мая 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Жительнице ХМАО не могут поставить точный диагноз Фото: Анна Майорова © URA.RU На бездействие врачей пожаловалась 46-летняя жительница поселка Алябьевский (ХМАО). По словам женщины у нее подозревают рак желудка, но медики уже два месяца не могут поставить точный диагноз и начать лечение. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Два месяца назад я попыталась устроиться на работу в больницу младшей медицинской сестрой. Когда начала проходить медосмотр, медики обратили внимание на низкий гемоглобин и отправили на дообследования. ФГДС показало опухоль в желудке. Биопсию делали два раза, оба раза раковых клеток не нашли, но опухоль есть и она растет», — рассказывает женщина. В ближайшее время ей предстоит отправиться в столицу округа на третью биопсию. По ее словам, направление на каждое исследование ей приходится добиваться через главного врача. «Никакого лечения не назначают, потому что сомневаются в показаниях. С места ничего не двигается, опухоль растет, а я многодетная мама, на мне пятеро детей», — говорит женщина. В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту агентства рассказали, что 19 мая женщина была на личном приеме у главного врача. «Ее подробно информировали о ходе проводимых обследований, ознакомили с историей болезни», — сказали в окружном департаменте и добавили, что 23 мая она будет госпитализирована в ОКБ Ханты-Мансийска для дальнейшего обследования и лечения.

На бездействие врачей пожаловалась 46-летняя жительница поселка Алябьевский (ХМАО). По словам женщины у нее подозревают рак желудка, но медики уже два месяца не могут поставить точный диагноз и начать лечение. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Два месяца назад я попыталась устроиться на работу в больницу младшей медицинской сестрой. Когда начала проходить медосмотр, медики обратили внимание на низкий гемоглобин и отправили на дообследования. ФГДС показало опухоль в желудке. Биопсию делали два раза, оба раза раковых клеток не нашли, но опухоль есть и она растет», — рассказывает женщина. В ближайшее время ей предстоит отправиться в столицу округа на третью биопсию. По ее словам, направление на каждое исследование ей приходится добиваться через главного врача. «Никакого лечения не назначают, потому что сомневаются в показаниях. С места ничего не двигается, опухоль растет, а я многодетная мама, на мне пятеро детей», — говорит женщина. В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту агентства рассказали, что 19 мая женщина была на личном приеме у главного врача. «Ее подробно информировали о ходе проводимых обследований, ознакомили с историей болезни», — сказали в окружном департаменте и добавили, что 23 мая она будет госпитализирована в ОКБ Ханты-Мансийска для дальнейшего обследования и лечения.