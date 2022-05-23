Лавров пояснил, почему не стоит ждать возвращения McDonald’s в РФ

24 мая 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Лавров придерживается позиции, что следует полагаться на развитую РФ сеть партнерств в евразийском регионе Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Надеяться на то, что в Россию вернется McDonald’s, означало бы для России «ничего не делать». Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Надеяться, что вернется McDonald’s (я так грубо описываю), значит, опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они недоговороспособны», — сказал Лавров, выступая в рамках проекта гимназии имени Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру». При этом политик убежден, что верный путь для РФ — это полагаться на развитую страной сеть партнерств в евразийском регионе. Что касается возобновления сотрудничества с Западом, дипломат доложил, что решающее слово будет за Москвой. По его словам, если спустя время западные страны предложат России наладить отношения, члены государства серьезно подумают и взвесят все «за» и «против». Ранее McDonald’s решили окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне. Известно, что сеть ресторанов McDonald’s в России получит название Mс, сообщил источник, знакомый с ситуацией на рынке.

Надеяться на то, что в Россию вернется McDonald’s, означало бы для России «ничего не делать». Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Надеяться, что вернется McDonald’s (я так грубо описываю), значит, опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они недоговороспособны», — сказал Лавров, выступая в рамках проекта гимназии имени Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру». При этом политик убежден, что верный путь для РФ — это полагаться на развитую страной сеть партнерств в евразийском регионе. Что касается возобновления сотрудничества с Западом, дипломат доложил, что решающее слово будет за Москвой. По его словам, если спустя время западные страны предложат России наладить отношения, члены государства серьезно подумают и взвесят все «за» и «против». Ранее McDonald’s решили окончательно уйти с российского рынка. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. В соцсетях уже успели обсудить варианты нового названия для популярной сети фастфуда, под которым она продолжит работу в июне. Известно, что сеть ресторанов McDonald’s в России получит название Mс, сообщил источник, знакомый с ситуацией на рынке.