24 мая 2022

Депутат думы ХМАО получил важный партийный статус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Думы ХМАО. Ханты-Мансийск
Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук стал курировать партийные проекты ЕР Фото:

Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук стал заместителем руководителя регионального совета «Единой России» по партийным проектам. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник.

«Да, я теперь курирую партийные проекты. У нас 18 федеральных и три региональных. В нынешних условиях очень важно все, что связано с импортозамещением», — прокомментировал Осадчук.

Прежде эту должность занимал экс-депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин. В разговоре с URA.RU он объяснил, что покинул партийный пост, чтобы сосредоточиться на бизнес-проектах. «У меня бизнес связан с производством стеклопакетов. И сейчас идет реализация проекта за пределами Югры. Поэтому я решил сосредоточиться на нем и отойти от партийной работы. Но членом „Единой России“ я остался», — сообщил Пахотин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре сменился глава исполкома «Единой России». На место Александра Зеленского был назначен Николай Заболотнев.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук стал заместителем руководителя регионального совета «Единой России» по партийным проектам. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник. «Да, я теперь курирую партийные проекты. У нас 18 федеральных и три региональных. В нынешних условиях очень важно все, что связано с импортозамещением», — прокомментировал Осадчук. Прежде эту должность занимал экс-депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин. В разговоре с URA.RU он объяснил, что покинул партийный пост, чтобы сосредоточиться на бизнес-проектах. «У меня бизнес связан с производством стеклопакетов. И сейчас идет реализация проекта за пределами Югры. Поэтому я решил сосредоточиться на нем и отойти от партийной работы. Но членом „Единой России“ я остался», — сообщил Пахотин. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре сменился глава исполкома «Единой России». На место Александра Зеленского был назначен Николай Заболотнев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...