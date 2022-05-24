Депутат думы ХМАО получил важный партийный статус

Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук стал заместителем руководителя регионального совета «Единой России» по партийным проектам. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник.
«Да, я теперь курирую партийные проекты. У нас 18 федеральных и три региональных. В нынешних условиях очень важно все, что связано с импортозамещением», — прокомментировал Осадчук.
Прежде эту должность занимал экс-депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин. В разговоре с URA.RU он объяснил, что покинул партийный пост, чтобы сосредоточиться на бизнес-проектах. «У меня бизнес связан с производством стеклопакетов. И сейчас идет реализация проекта за пределами Югры. Поэтому я решил сосредоточиться на нем и отойти от партийной работы. Но членом „Единой России“ я остался», — сообщил Пахотин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре сменился глава исполкома «Единой России». На место Александра Зеленского был назначен Николай Заболотнев.
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Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук стал заместителем руководителя регионального совета «Единой России» по партийным проектам. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник. «Да, я теперь курирую партийные проекты. У нас 18 федеральных и три региональных. В нынешних условиях очень важно все, что связано с импортозамещением», — прокомментировал Осадчук. Прежде эту должность занимал экс-депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин. В разговоре с URA.RU он объяснил, что покинул партийный пост, чтобы сосредоточиться на бизнес-проектах. «У меня бизнес связан с производством стеклопакетов. И сейчас идет реализация проекта за пределами Югры. Поэтому я решил сосредоточиться на нем и отойти от партийной работы. Но членом „Единой России“ я остался», — сообщил Пахотин. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре сменился глава исполкома «Единой России». На место Александра Зеленского был назначен Николай Заболотнев.