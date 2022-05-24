Депутат думы ХМАО получил важный партийный статус

Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук стал курировать партийные проекты ЕР Фото: Александр Григоренко © URA.RU

Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук стал заместителем руководителя регионального совета «Единой России» по партийным проектам. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник.

«Да, я теперь курирую партийные проекты. У нас 18 федеральных и три региональных. В нынешних условиях очень важно все, что связано с импортозамещением», — прокомментировал Осадчук.

Прежде эту должность занимал экс-депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин. В разговоре с URA.RU он объяснил, что покинул партийный пост, чтобы сосредоточиться на бизнес-проектах. «У меня бизнес связан с производством стеклопакетов. И сейчас идет реализация проекта за пределами Югры. Поэтому я решил сосредоточиться на нем и отойти от партийной работы. Но членом „Единой России“ я остался», — сообщил Пахотин.