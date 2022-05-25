СК РФ оценит решение по делу об изнасиловании школьницы

26 мая 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

СК РФ оценит решение о изменение мер пресечения для фигурантов дела об изнасиловании несовершеннолетней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель СК России поручил доложить о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Следственного комитета России. «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о причинах изменения меры пресечения и представить доклад о ходе расследования», — сообщили в ведомстве. Следственными органами СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней против свердловского генерала Рамиля Гилязова, врача Свердловского онкологического диспансера Ивана Собачева и Оксану Гортинскую. По версии следствия, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. Ранее URA.RU сообщало, что суд отпустил фигурантку дела Оксану Гортинскую из СИЗО. Собачеву позволили находиться на свободе до приговора, а Гилязову продлили срок содержания под стражей.

Председатель СК России поручил доложить о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Следственного комитета России. «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о причинах изменения меры пресечения и представить доклад о ходе расследования», — сообщили в ведомстве. Следственными органами СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней против свердловского генерала Рамиля Гилязова, врача Свердловского онкологического диспансера Ивана Собачева и Оксану Гортинскую. По версии следствия, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. Ранее URA.RU сообщало, что суд отпустил фигурантку дела Оксану Гортинскую из СИЗО. Собачеву позволили находиться на свободе до приговора, а Гилязову продлили срок содержания под стражей.