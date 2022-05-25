25 мая 2022

СК РФ оценит решение по делу об изнасиловании школьницы

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
СК РФ оценит решение о изменение мер пресечения для фигурантов дела об изнасиловании несовершеннолетней Фото:

Председатель СК России поручил доложить о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о причинах изменения меры пресечения и представить доклад о ходе расследования», — сообщили в ведомстве.

Следственными органами СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней против свердловского генерала Рамиля Гилязова, врача Свердловского онкологического диспансера Ивана Собачева и Оксану Гортинскую. По версии следствия, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы.

Ранее URA.RU сообщало, что суд отпустил фигурантку дела Оксану Гортинскую из СИЗО. Собачеву позволили находиться на свободе до приговора, а Гилязову продлили срок содержания под стражей.

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Председатель СК России поручил доложить о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Следственного комитета России. «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о причинах изменения меры пресечения и представить доклад о ходе расследования», — сообщили в ведомстве. Следственными органами СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней против свердловского генерала Рамиля Гилязова, врача Свердловского онкологического диспансера Ивана Собачева и Оксану Гортинскую. По версии следствия, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. Ранее URA.RU сообщало, что суд отпустил фигурантку дела Оксану Гортинскую из СИЗО. Собачеву позволили находиться на свободе до приговора, а Гилязову продлили срок содержания под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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