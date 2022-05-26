Махонин объяснил, почему пермяки уезжают из края

Основной причиной является получение образования Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Основной причиной, по которой пермяки переезжают в другие регионы, является получение высшего образования и продвижение по карьерной лестнице. Об этом на заседании заксобрания 26 мая заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Видеотрансляция проходила на сайте парламента.

«Почему люди уезжают? На самом деле дети уезжают в другие вузы, уезжают, продвигаясь по карьерной лестнице. И холдинги типа „Сбербанка“, „Сибура“ забирают [в другие регионы] самых успешных. И это неплохо», — рассказал Махонин.

Он отметил, что за последние три года было создано 1,5 тысячи бюджетных мест в вузах Перми, и эту работу надо продолжать. Но всех удержать в регионе все равно не получится, поэтому власти делают акцент на среднее профессиональное образование. Около 60% выпускников школ идут в техникумы и колледжи, после окончания которых 90% идут работать по специальности и остаются жить в регионе.