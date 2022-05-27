Пермская «Ласточка» была повреждена при встрече с путеукладчиком

Никто из пассажиров пермской скоростной электрички не пострадал Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Транспортная прокуратура Перми выясняет обстоятельства повреждения скоростного электропоезда «Ласточка». Он задел машину спецтехники, которая прокладывала пути на соседней ветке. Информацию со ссылкой на ведомство опубликовал городской портал Properm.

«Электричка во время движения задела машину-путеукладчик ПМС-168, которая укладывала рельсы на соседнем железнодорожном пути. Инцидент произошел на перегоне Кабельная — Левшино вечером, 26 мая», — написано на сайте портала.

Окна и обшивка состава «Ласточки» были повреждены. О пострадавших не сообщается. Сейчас проводится проверка норм законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожной техники.

В транспортную прокуратуру отправлен запрос, с целью выяснить причины происшествия. На момент публикации ответ не был получен.