Чиновники департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа опубликовали сведения о доходах за 2021 год. Об этом сообщается на официальном сайте органа.
«Самый большой доход задекларировал директор „Музея геологии, нефти и газа“ Александр Паньков — 6,1 млн рублей. Однако, 3,7 млн — от продажи имущества. Супруга главы музея заработала 2,7 млн, в том числе 1,7 млн от продажи имущества», — уточняется в документах на сайте департамента.
Самый большой доход без продажи заявил директор «Колледжа-интерната Центр искусств для одаренных детей Севера» Алексей Тарасов — 5,3 млн, у его супруги — 1,8 млн.
- Начальник управления финансово-экономической и аналитической деятельности департамента культуры ХМАО — 1,5 млн;
- Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей ХМАО — 1,2 млн. Супруг- 1 млн;
- Директор «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» — 2,2 млн;
- Директор «Центра народных художественных промыслов и ремесел — 2,6 млн;
- Директор «Музей Природы и Человека» — 4,6 млн, в т. ч. 1,8 от продажи имущества, супруга 1 835 тысяч, в том числе 1 825 тысяч от продажи;
- Директор «Концертно-театрального центра «Югра-Классик» — 2,5 млн;
- Директор «Государственного художественного музея» — 3,4 млн;
- Директор «Окружного Дома народного творчества» — 3 млн;
- Директор «Нижневартовского театра юного зрителя» — 3,5 млн и его супруга- 437 тыс;
- Директор «Татр обско-угорских народов — Солнце» — 2,8 млн. и его супруга 1 млн;
- Директор «Сургутского музыкально-драматического театра» — 3 млн;
- Директор «Государственной библиотеки Югры» — 2,4 млн;
- Директор «Няганского театра юного зрителя» — 3,6 млн, в том числе 600 тысяч от продажи имущества;
- Директор «Ханты-Мансийского театра кукол» — 2,7 млн, и его супруга 2,2 млн;
- Директор «Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского» — 2,2 млн и ее супруг 1,2 млн;
- Директор «Югорского кинопроката» — 2,4 млн; супруга — 2,2 млн;
- Директор «Сургутского музыкального колледжа» — 2,8 млн.
Ранее о доходах отчитались в правительстве ХМАО. Первый замглавы региона Алексей Охлопков заработал за год 66 млн рублей. Губернатор ХМАО Наталья Комарова также опубликовала налоговую декларацию за 2021 год.