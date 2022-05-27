27 мая 2022
26 мая 2022

В департаменте культуры ХМАО отчитались о доходах. Список

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Самый большой доход задекларировал директор «Музея геологии, нефти и газа» Фото:

Чиновники департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа опубликовали сведения о доходах за 2021 год. Об этом сообщается на официальном сайте органа.

«Самый большой доход задекларировал директор „Музея геологии, нефти и газа“ Александр Паньков — 6,1 млн рублей. Однако, 3,7 млн — от продажи имущества. Супруга главы музея заработала 2,7 млн, в том числе 1,7 млн от продажи имущества», — уточняется в документах на сайте департамента.

Самый большой доход без продажи заявил директор «Колледжа-интерната Центр искусств для одаренных детей Севера» Алексей Тарасов — 5,3 млн, у его супруги — 1,8 млн.

  • Начальник управления финансово-экономической и аналитической деятельности департамента культуры ХМАО — 1,5 млн;
  • Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей ХМАО — 1,2 млн. Супруг- 1 млн;
  • Директор «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» — 2,2 млн;
  • Директор «Центра народных художественных промыслов и ремесел — 2,6 млн;
  • Директор «Музей Природы и Человека» — 4,6 млн, в т. ч. 1,8 от продажи имущества, супруга 1 835 тысяч, в том числе 1 825 тысяч от продажи;
  • Директор «Концертно-театрального центра «Югра-Классик» — 2,5 млн;
  • Директор «Государственного художественного музея» — 3,4 млн;
  • Директор «Окружного Дома народного творчества» — 3 млн;
  • Директор «Нижневартовского театра юного зрителя» — 3,5 млн и его супруга- 437 тыс;
  • Директор «Татр обско-угорских народов — Солнце» — 2,8 млн. и его супруга 1 млн;
  • Директор «Сургутского музыкально-драматического театра» — 3 млн;
  • Директор «Государственной библиотеки Югры» — 2,4 млн;
  • Директор «Няганского театра юного зрителя» — 3,6 млн, в том числе 600 тысяч от продажи имущества;
  • Директор «Ханты-Мансийского театра кукол» — 2,7 млн, и его супруга 2,2 млн;
  • Директор «Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского» — 2,2 млн и ее супруг 1,2 млн;
  • Директор «Югорского кинопроката» — 2,4 млн; супруга — 2,2 млн;
  • Директор «Сургутского музыкального колледжа» — 2,8 млн.

Ранее о доходах отчитались в правительстве ХМАО. Первый замглавы региона Алексей Охлопков заработал за год 66 млн рублей. Губернатор ХМАО Наталья Комарова также опубликовала налоговую декларацию за 2021 год.

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Чиновники департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа опубликовали сведения о доходах за 2021 год. Об этом сообщается на официальном сайте органа. «Самый большой доход задекларировал директор „Музея геологии, нефти и газа“ Александр Паньков — 6,1 млн рублей. Однако, 3,7 млн — от продажи имущества. Супруга главы музея заработала 2,7 млн, в том числе 1,7 млн от продажи имущества», — уточняется в документах на сайте департамента. Самый большой доход без продажи заявил директор «Колледжа-интерната Центр искусств для одаренных детей Севера» Алексей Тарасов — 5,3 млн, у его супруги — 1,8 млн. Ранее о доходах отчитались в правительстве ХМАО. Первый замглавы региона Алексей Охлопков заработал за год 66 млн рублей. Губернатор ХМАО Наталья Комарова также опубликовала налоговую декларацию за 2021 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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