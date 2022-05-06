В правительстве ХМАО самым богатым оказался чиновник из ЖКХ

Глава департамента ЖКК и энергетики ХМАО Илья Ким заработал больше, чем его остальные коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Илья Ким оказался самым богатым руководителем среди всех исполнительных органов власти в регионе. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте органов государственной власти Югры.

Доход Кима в 2021 году составил 10,5 млн рублей. У него в собственности находится три квартиры, две из них напополам с супругой. Передвигается главный коммунальщик ХМАО на Hyundai Santa Fe.

На втором месте оказалась директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова. Ее заработок в 2021 году составил 9,3 млн рублей. Из недвижимости в собственности у чиновницы имеется квартира площадью в 67,5 кв. м.

Замыкает тройку заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Елена Касьянова, которая заработала почти 8,9 млн рублей. Но из этой суммы 3,5 млн рублей достались ей в результате мена жилых помещений. Из недвижимости Касьянова владеет земельным участком и двумя квартирами.

Заработок директор департамента образования и науки Югры Алексея Дренина в 2021 года составил почти семь млн рублей. У него в совместном пользовании находится квартира и стояночное место. Доход директора департамента культуры Югры Артура Латыпова чуть ниже, 6,6 млн рублей. Чиновник владеет земельным участком, долями в двух квартирах и нежилым строением. А в гараже у Латыпова стоит Toyota Land Cruiser 200.

Ранее URA.RU сообщало, что о своих доходах в 2021 году отчитались и заместители губернатора Югры. Самым богатым оказался первый вице-губернатор ХМАО Алексей Охлопков, заработавший почти 66 млн рублей.

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