Первый вице-губернатор ХМАО продал акций на 20 млн рублей

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Охлопков заработал почти 66 млн рублей в 2021 году Фото: Евгений Листюк © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Охлопков заработал на продаже акций почти 20 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на сайте органов государственной власти Югры.

Общий доход Охлопкова в 2021 году составил почти 66 млн рублей. Из них почти 37 млн рублей — это заработная плата полученная на предыдущем месте работы в качестве гендиректора ГСК «Югория», а 19,4 млн рублей — это прибыль от продажи ценных бумаг. Чиновник владеет тремя земельными участками, жилым домом и квартирой. В гараже у Охлопкова стоит автомобиль Mercedes C180.

Другой первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов заработал 13,2 млн рублей, что почти на три млн рублей больше, чем годом ранее. У главного идеолога Югры в собственности вместе с супругой имеется квартира площадью почти в 60 кв. м. Автомобиля у Шипилова нет.

Заработок главы аппарата правительства ХМАО Анатолия Уткина в 2021 году составил чуть больше 12 млн рублей, что примерно на полмиллиона рублей меньше, чем в 2020 году. У чиновника имеются доли в двух квартирах и машиноместо. В автопарке Уткина находится Toyota Hilux.

Вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев стал зарабатывать меньше. В 2021 году его доход составил 10,5 млн рублей, в то время как годом ранее он превышал 17 млн рублей. Но тогда чиновнику заплатили компенсацию на неиспользованный отпуск, а также он продал машину. У Забозлаева есть земельный участок, две квартиры, одна из которых находится в долевой собственности. Вице-губернатор Югры любит немецкий автопром и ездит на Porsche Macan.

Доходы вице-губернатора ХМАО Романа Генкеля в 2021 году составили порядка 10,5 млн рублей. У него в собственности есть земельный участок и дача. В автопарке имеется BMW пятой серии и снегоход.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также опубликовала налоговую декларацию за 2021 год. Ее доход составил 6,2 млн рублей.

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