В Перми объявили поиск пропавшего местного жителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших» приступил к розыску 42-летнего пермяка Александра Шадрина, который пропал с 25 мая. Об этом сообщается в группе отряда соцсети «ВКонтакте».

«Устанавливается местонахождение Шадрина Александра Ивановича, 42 года, Пермь, Дзержинский район», — говорится в информации представителей поискового отряда. К поиску человека приступили вечером 28 мая.

По данным волонтеров, в последний раз мужчину видели 25 мая текущего года. Это было в районе железнодорожного вокзала «Пермь-II». Мужчину описывают как худощавого, ростом 185 сантиметров, с голубыми глазами. Был одет в черную куртку с капюшоном, рабочий костюм цвета хаки, возможно, перевязана рука.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми нашли потерявшего память пенсионера. Пожилого человека обнаружили возле железной дороги.