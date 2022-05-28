28 мая 2022
27 мая 2022

Пермские волонтеры объявили поиск пропавшего мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, жд вокзал, пермь 2
В Перми объявили поиск пропавшего местного жителя Фото:

Поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших» приступил к розыску 42-летнего пермяка Александра Шадрина, который пропал с 25 мая. Об этом сообщается в группе отряда соцсети «ВКонтакте».

«Устанавливается местонахождение Шадрина Александра Ивановича, 42 года, Пермь, Дзержинский район», — говорится в информации представителей поискового отряда. К поиску человека приступили вечером 28 мая.

По данным волонтеров, в последний раз мужчину видели 25 мая текущего года. Это было в районе железнодорожного вокзала «Пермь-II». Мужчину описывают как худощавого, ростом 185 сантиметров, с голубыми глазами. Был одет в черную куртку с капюшоном, рабочий костюм цвета хаки, возможно, перевязана рука.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми нашли потерявшего память пенсионера. Пожилого человека обнаружили возле железной дороги.

Пермский поисковый отряд ищет 42-летнего мужчину
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Поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших» приступил к розыску 42-летнего пермяка Александра Шадрина, который пропал с 25 мая. Об этом сообщается в группе отряда соцсети «ВКонтакте». «Устанавливается местонахождение Шадрина Александра Ивановича, 42 года, Пермь, Дзержинский район», — говорится в информации представителей поискового отряда. К поиску человека приступили вечером 28 мая. По данным волонтеров, в последний раз мужчину видели 25 мая текущего года. Это было в районе железнодорожного вокзала «Пермь-II». Мужчину описывают как худощавого, ростом 185 сантиметров, с голубыми глазами. Был одет в черную куртку с капюшоном, рабочий костюм цвета хаки, возможно, перевязана рука. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми нашли потерявшего память пенсионера. Пожилого человека обнаружили возле железной дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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