Utair запускает прямые рейсы из ХМАО в Красноярск

Первые рейсы станут доступны с 3 июня Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Авиакомпания Utair запускает рейсы в Красноярск из Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Об этом сообщили на официальном сайте авиаперевозчика.

«Мы продолжаем развивать прямое авиасообщение внутри Сибири, чтобы жители могли путешествовать по родному региону. Наличие новых прямых рейсов из Красноярска позволит пассажирам максимально сократить время в пути во время своих путешествий. До Братска, Омска и Нижневартовска можно будет добраться менее чем за 3 часа, а до Ханты-Мансийска — всего за 3,5 часа», — комментирует президент авиакомпании Олег Семенов.

Рейсы по маршруту «Красноярск — Нижневартовск» запланированы с 3 июня по понедельникам и пятницам. Направление «Красноярск — Ханты-Мансийск» станет доступно с 16 июня в четверг и воскресенье. Улететь можно туда и обратно.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair летом запустит направления из ХМАО в Армению. Прямым рейсом можно будет улететь в Ереван из Сургута.