Иностранец в Екатеринбурге 10 дней воровал у оренбуржца 250 тысяч

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Клипарт. Магнитогорск, полицейские
В Екатеринбурге оренбуржец потерял телефон, с которого злоумышленник снял 250 тысяч Фото:

Оренбуржец отправился в командировку в Москву, во время пересадки в Екатеринбурге у мужчины разрядился телефон, и он решил поставить его на подзарядку в магазине электроники. Потерпевший расплатился с продавцом через приложение мобильного банка и ушел к автобусу. После выяснилось, что мужчина забыл телефон, а иностранный продавец запомнил его пароль и на протяжении 10 дней снял более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

«Потерпевший оставил свой мобильный телефон на прилавке магазина иностранца. Пока мужчина расплачивался с продавцом за услугу подзарядки, он увидел его пароль в приложении банка. А когда потерпевший ушел, задержанный присвоил средство связи себе», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что в течении 10 дней у оренбуржца происходили снятие денежных средств общей суммой на 253 тысячи рублей. При задержании иностранного гражданина обнаружили украденный телефон и более 150 тысяч рублей наличными. За кражу мужчине грозит срок до шести лет лишения свободы.

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Оренбуржец отправился в командировку в Москву, во время пересадки в Екатеринбурге у мужчины разрядился телефон, и он решил поставить его на подзарядку в магазине электроники. Потерпевший расплатился с продавцом через приложение мобильного банка и ушел к автобусу. После выяснилось, что мужчина забыл телефон, а иностранный продавец запомнил его пароль и на протяжении 10 дней снял более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. «Потерпевший оставил свой мобильный телефон на прилавке магазина иностранца. Пока мужчина расплачивался с продавцом за услугу подзарядки, он увидел его пароль в приложении банка. А когда потерпевший ушел, задержанный присвоил средство связи себе», — рассказали в пресс-службе ведомства. Полицейские установили, что в течении 10 дней у оренбуржца происходили снятие денежных средств общей суммой на 253 тысячи рублей. При задержании иностранного гражданина обнаружили украденный телефон и более 150 тысяч рублей наличными. За кражу мужчине грозит срок до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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