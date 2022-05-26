Свердловскую чиновницу уволили в связи с утратой доверия

27 мая 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Асбесте по требованию прокуратуры уволен председатель Счетной палаты муниципалитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Асбесте уволили председателя Счетной палаты муниципалитета из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Экс-сотрудница не предоставила в думу сведения о доходах и расходах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура Асбеста провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что председатель Счетной палаты Асбестовского городского округа в нарушение требований федерального законодательства не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры председатель Счетной палаты была досрочно освобождена от занимаемой должности. Женщину уволили в связи с утратой доверия. Ранее совет думы Новоуральска счел нарушение депутатом Елены Стрельцовой федерального закона незначительным. Стрельцова в своих декларациях не указывала, что ее супруг владеет активами инвестиционных фондов, которые держат иностранные ценные бумаги.

В Асбесте уволили председателя Счетной палаты муниципалитета из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Экс-сотрудница не предоставила в думу сведения о доходах и расходах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура Асбеста провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что председатель Счетной палаты Асбестовского городского округа в нарушение требований федерального законодательства не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры председатель Счетной палаты была досрочно освобождена от занимаемой должности. Женщину уволили в связи с утратой доверия. Ранее совет думы Новоуральска счел нарушение депутатом Елены Стрельцовой федерального закона незначительным. Стрельцова в своих декларациях не указывала, что ее супруг владеет активами инвестиционных фондов, которые держат иностранные ценные бумаги.