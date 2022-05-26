Свердловскую чиновницу уволили в связи с утратой доверия

В Асбесте уволили председателя Счетной палаты муниципалитета из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Экс-сотрудница не предоставила в думу сведения о доходах и расходах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
«Прокуратура Асбеста провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что председатель Счетной палаты Асбестовского городского округа в нарушение требований федерального законодательства не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры председатель Счетной палаты была досрочно освобождена от занимаемой должности. Женщину уволили в связи с утратой доверия.
Ранее совет думы Новоуральска счел нарушение депутатом Елены Стрельцовой федерального закона незначительным. Стрельцова в своих декларациях не указывала, что ее супруг владеет активами инвестиционных фондов, которые держат иностранные ценные бумаги.
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В Асбесте уволили председателя Счетной палаты муниципалитета из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Экс-сотрудница не предоставила в думу сведения о доходах и расходах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура Асбеста провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что председатель Счетной палаты Асбестовского городского округа в нарушение требований федерального законодательства не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры председатель Счетной палаты была досрочно освобождена от занимаемой должности. Женщину уволили в связи с утратой доверия. Ранее совет думы Новоуральска счел нарушение депутатом Елены Стрельцовой федерального закона незначительным. Стрельцова в своих декларациях не указывала, что ее супруг владеет активами инвестиционных фондов, которые держат иностранные ценные бумаги.