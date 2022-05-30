Посадку самолетов в Магнитогорске обезопасят новым оборудованием

Аэропорт Магнитогорска ждет модернизация на 5,8 миллиардов рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) безопасную посадку самолетов обеспечит новая техника. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на установку радиомаячной системы, сообщает ведомство.

«Мы выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на проведение работ. Сейчас дирекция аэропорта решает, могут ли потребоваться перерывы в полетах на время реконструкции», — рассказали в главгосэкспертизе.

Система, которую установят, создана в АО «Азимут». Она работает в автоматизированном режиме. Отечественная модель отвечает требованиям Международной организации гражданской авиации.

Главный эксперт проекта Алексей Картошкин отметил, что новое оборудование обеспечит информацией об отклонениях от номинальной траектории снижения. Оно поможет экипажу и наземным службам определить моменты пролета характерных точек на траектории захода на посадку.

В апреле 2022 года на сайте госзакупок появилась информация о том, что подрядчиком на ремонте аэродромного комплекса Магнитогорска стала московская компания «Альмакоргруп». Она вызвалась провести работы почти за 5,8 миллиарда рублей. На эти средства до 1 декабря 2024 года необходимо отремонтировать взлетно-посадочную полосу, расширить перрон для стоянки. Также по договору предстоит поменять светосигнальную систему, метеорологическое и радиотехническое оборудование. Профинансирует работы федеральный бюджет.

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