46-летний мужчина после избиения на Химмаше находится в коме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Алексей Казанцев, на которого 29 мая напала группа южан в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге, впал в кому. Сейчас врачи пытаются спасти 46-летнего мужчину.

«Алексей в крайне тяжелом состоянии — в коме третьей степени, на искусственной вентиляции легких. Изменений в его состоянии никаких нет. Врачи дают неутешительные прогнозы. Возможно, он не выйдет из комы, мозг фактически умер», — рассказала E1.RU супруга Алексея Наталья. Она пояснила, что из-за травм, которые нанесли мужчине, у него произошло обширное кровоизлияние в мозг и клиническая смерть. Сейчас Алексей живет лишь за счет работы сердца.

По словам женщины, Алексей никогда бы не полез первым в драку, она предполагает, что он за кого-то заступился. «После избиения эти подонки ушли с грудью колесом и улыбочкой, когда Леша лежал на асфальте и хрипел. Просто звери», — заявила Наталья. Сейчас ее не пускают к мужу из-за того, что в отделении карантин.

Женщина призывает свердловские власти вмешаться в конфликт, она считает, что полицейский патруль не способен справится с нападениями. «Сколько должно погибнуть людей, чтобы наконец навели порядок на улице? Или все жители Химмаша должны по домам в страхе сидеть?» — подытожила Наталья и добавила, что будет ходить в полицию до тех пор, пока проблема не будет решена.

Ранее стало известно, что 29 мая группа южан избила екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш, и это не первый случай налета на прохожих. Пострадавшего мужчину удалось вернуть в сознание лишь спустя 30 минут. В настоящий момент правоохранителями возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным источников URA.RU, глава группы Санатуло успел сбежать от полиции в Таджикистан. Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев раскритиковал напавшую толпу.

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