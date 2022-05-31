На тюменской базе отдыха, где тонули дети, не разрешат купаться

База отдыха «Пруд Лесной» не подавала заявку на обследование дна водоема перед открытием купального сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация базы отдыха «Пруд Лесной» (ООО «Дельвер») пока не подавала заявку на проверку готовности водоема к открытию купального сезона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. На данный момент в регионе подобные проверки были проведены только на четырех площадках.

«Запросов от базы отдыха «Пруд Лесной» на проверку не поступало. Пока процедуру освидетельствования готовности водоемов к купальному сезону со стороны МЧС прошли только четыре площадки: это лагерь «Роза ветров» в Ялуторовском районе, в Тюмени это базы отдыха «Верхний бор», «Серебряный бор» и «Кулига парк», — пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Там уточнили, что заявки на освидетельствование водоемов от других организаций Тюменской области в ведомство пока не поступали. Ранее постановлением регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области базе отдыха «Пруд Лесной» запретили принимать посетителей на части территории, которая входит в санитарно-защитную зону ТЭЦ-2. В ведомство направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес администрации базы отдыха «Пруд Лесной».

12 мая директор базы отдыха «Пруд Лесной» Михаил Фатеев был отправлен под домашний арест. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух человек (ч.3 ст. 238 УК РФ). В 2021 году на территории вышеуказанной базы отдыха поочередно утонули два подростка.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам