Пермяк отсудил полмиллиона у мэрии за невыполненный ремонт

Суд встал на сторону собственника жилья и взыскал с мэрии почти полмиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми отсудил у администрации города 448 тысяч рублей за не выполненный в доме капремонт. После признания жилья аварийным пермяку возместили только стоимость квартиры, но не выплатили стоимость капитального ремонта, который так и не был сделан. Об этом сообщается в решении Ленинского районного суда Перми.

«Взыскать с администрации Перми в пользу Березина С. В. компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в размере 448 000,00 рублей», — сообщается в решении на сайте суда. Также мэрия должна будет заплатить госпошлину в 7,6 тыс. рублей.

После того как дом местного жителя был признан аварийным, истец заключил с администрацией города договор об изъятии жилья. Пермяку выплатили 3,1 млн рублей, после чего он обратился в суд с требованием доплатить еще 448 тыс. рублей компенсации за непроизведенный ремонт здания. Мужчина ссылался на то, что по закону выплачена должна быть также упущенная выгода, в том числе несделанный капремонт. Представитель ответчика заявил в суде, что между чиновниками и собственником квартиры уже был заключен окончательный договор о возмещении и изменен он быть не может.