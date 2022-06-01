01 июня 2022

Ревизоры начали проверку дорог Челябинска и Магнитогорска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожные работы, трасса, м5, автодорога, ремонт дороги, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
КСП проверит, как потратили больше 10 млрд рублей на челябинские дороги Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку дорог региона, включая Челябинск и Магнитогорск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В рамках проверки проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ КСП проводит контрольные обмеры на автодорогах области, в том числе Челябинского и Магнитогорского городских округов. На реализацию проекта в 2020—2021 года выделено 10,6 млрд рублей. Мероприятиями охвачено 196 объектов, включая участки автомобильных дорог протяженностью свыше 600 км», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

За два последних года объемы дорожных работ в Челябинской области выросли в несколько раз, в том числе в городах и районах. В 2022 году полностью четырехполосным станет участок трассы М5 «Урал» в направлении на Екатеринбург. С Росавтодором прорабатывается расширение трассы М5 от Чебаркуля в сторону Миасса и от границы с Башкирией по территории Ашинского района — до Кропачево.

Фото:
Фото:

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Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку дорог региона, включая Челябинск и Магнитогорск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В рамках проверки проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ КСП проводит контрольные обмеры на автодорогах области, в том числе Челябинского и Магнитогорского городских округов. На реализацию проекта в 2020—2021 года выделено 10,6 млрд рублей. Мероприятиями охвачено 196 объектов, включая участки автомобильных дорог протяженностью свыше 600 км», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. За два последних года объемы дорожных работ в Челябинской области выросли в несколько раз, в том числе в городах и районах. В 2022 году полностью четырехполосным станет участок трассы М5 «Урал» в направлении на Екатеринбург. С Росавтодором прорабатывается расширение трассы М5 от Чебаркуля в сторону Миасса и от границы с Башкирией по территории Ашинского района — до Кропачево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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