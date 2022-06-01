Ревизоры начали проверку дорог Челябинска и Магнитогорска. Фото

02 июня 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

КСП проверит, как потратили больше 10 млрд рублей на челябинские дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку дорог региона, включая Челябинск и Магнитогорск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В рамках проверки проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ КСП проводит контрольные обмеры на автодорогах области, в том числе Челябинского и Магнитогорского городских округов. На реализацию проекта в 2020—2021 года выделено 10,6 млрд рублей. Мероприятиями охвачено 196 объектов, включая участки автомобильных дорог протяженностью свыше 600 км», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. За два последних года объемы дорожных работ в Челябинской области выросли в несколько раз, в том числе в городах и районах. В 2022 году полностью четырехполосным станет участок трассы М5 «Урал» в направлении на Екатеринбург. С Росавтодором прорабатывается расширение трассы М5 от Чебаркуля в сторону Миасса и от границы с Башкирией по территории Ашинского района — до Кропачево. Фото: пресс-служба КСП Челябинской области Фото: пресс-служба КСП Челябинской области Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку дорог региона, включая Челябинск и Магнитогорск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В рамках проверки проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ КСП проводит контрольные обмеры на автодорогах области, в том числе Челябинского и Магнитогорского городских округов. На реализацию проекта в 2020—2021 года выделено 10,6 млрд рублей. Мероприятиями охвачено 196 объектов, включая участки автомобильных дорог протяженностью свыше 600 км», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. За два последних года объемы дорожных работ в Челябинской области выросли в несколько раз, в том числе в городах и районах. В 2022 году полностью четырехполосным станет участок трассы М5 «Урал» в направлении на Екатеринбург. С Росавтодором прорабатывается расширение трассы М5 от Чебаркуля в сторону Миасса и от границы с Башкирией по территории Ашинского района — до Кропачево.