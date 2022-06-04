Депутат Госдумы призвал радикально решить вопрос с Зеленским

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов призвал отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского. Миронов также считает, что Зеленский заслуживает трибунала.
«Считаю, что необходимо отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского и предать его суду. Задача, которую поставил Президент России по денацификации Украины, без ликвидации режима Зеленского будет недовыполнена», — написал Миронов в своем telegram-канале. По словам Миронова, над президентом Украины нужно провести трибунал.
Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что в республике собираются привлечь к международному трибуналу трех украинских президентов. В их числе она назвала Зеленского. По ее словам, первые трибуналы планируют провести до конца лета.
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов призвал отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского. Миронов также считает, что Зеленский заслуживает трибунала. «Считаю, что необходимо отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского и предать его суду. Задача, которую поставил Президент России по денацификации Украины, без ликвидации режима Зеленского будет недовыполнена», — написал Миронов в своем telegram-канале. По словам Миронова, над президентом Украины нужно провести трибунал. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что в республике собираются привлечь к международному трибуналу трех украинских президентов. В их числе она назвала Зеленского. По ее словам, первые трибуналы планируют провести до конца лета.