Конфликт произошел из-за собаки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В ТЦ «Шоколад» после перепалки покупатель напал на охранника и избил его. Видео случившегося появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали URA.RU в торговом центре, нападение произошло в ночь с 4 на 5 июня. Конфликт произошел из-за того, что охранник попросил одного из посетителей взять собаку на руки, как и следует в правилах посещения торгового зала. После продолжительной перепалки хозяин взял питомца на руки и в компании друзей оправился за покупками. «Когда молодые люди уже все купили, один из них напал на охранника и стал избивать его», — рассказали в ТЦ «Шоколад».

После драки нападавший сбежал из торгового центра, скорую помощь вызвали очевидцы случившегося. По словам коллеги пострадавшего, у охранника была разбита голова, после падения он потерял сознание. Сейчас мужчина находится дома, ему назначено лечение.

Ранее URA.RU сообщало о том, что один из торговых центров оцепили силовики. Причиной эвакуации посетителей и оцепления стали послужили звонки о минировании.