Власти Грузии спасли «Боржоми» от банкротства

«Боржоми» продолжит производить минералку
Правительство Грузии станет совладельцем бренда по производству минеральной воды «Боржоми». Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Министерство экономики практически завершило переговоры. Через неделю мы поднимем этот вопрос на заседании правительства, и государство станет акционером „Боржоми“», — передает слова Гарибашвили информационный портал «Грузия».
Ранее IDS Borjomi International заявила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии акции IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами по розливу минеральной воды. Компания приостановила свою работу 29 апреля из-за финансовых трудностей, пишет RT.
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