Академик Сивков назвал сроки окончания второго этапа спецоперации

06 июня 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Второй этап спецоперации может продлиться еще полтора месяца, предположил Константин Сивков. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Второй этап спецоперации на Украине может завершиться в конце июля. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Все зависит от многих факторов, в первую очередь политического характера, но при существующих тенденциях второй этап спецоперации должен продлиться еще не меньше полутора месяцев. Главная задача сейчас — уничтожение группировки ВСУ и всех боеспособных частей Украины в Донецке», — объяснил Константин Сивков. По словам спикера, после Донецка Россия должна направить свои силы на запад Украины. «В дальнейшем пойдем в наступление на запад, после направимся на юг и север — это Левобережье. Там можно будет выйти на Приднестровье и деблокировать. То есть тут и Приднестровье, и Николаев — это все нужно сделать», — подчеркнул Сивков. О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ объявил 24 февраля. По словам Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. По его итогам, был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Задачей второго этапа является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит создать сухопутный коридор в Крым и выход в Приднестровье. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Второй этап спецоперации на Украине может завершиться в конце июля. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Все зависит от многих факторов, в первую очередь политического характера, но при существующих тенденциях второй этап спецоперации должен продлиться еще не меньше полутора месяцев. Главная задача сейчас — уничтожение группировки ВСУ и всех боеспособных частей Украины в Донецке», — объяснил Константин Сивков. По словам спикера, после Донецка Россия должна направить свои силы на запад Украины. «В дальнейшем пойдем в наступление на запад, после направимся на юг и север — это Левобережье. Там можно будет выйти на Приднестровье и деблокировать. То есть тут и Приднестровье, и Николаев — это все нужно сделать», — подчеркнул Сивков. О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ объявил 24 февраля. По словам Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. По его итогам, был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Задачей второго этапа является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит создать сухопутный коридор в Крым и выход в Приднестровье.