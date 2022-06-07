В Челябинске не хватает билетов для желающих улететь в Турцию

Туристам начали переносить даты вылетов, чтобы отправить всех оплативших путевки на отдых Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске билеты на рейс в Турцию распроданы до конца июня. Как участники рынка сообщили URA.RU, турагентства вынуждены переносить даты вылетов, чтобы отправить всех купивших туры.

«В конце мая появилось предложение от Coral Travel, Sunmar, Pegas Touristik и Anex Tour с турами в Турцию на дополнительных рейсах Turkish Airlines. В общей сложности из Челябинска должно было вылетать по три рейса ежедневно», — рассказал URA.RU представитель турагентства в Челябинске. Отправляться борта должны были в конце мая, но через несколько дней активных продаж полетная программа дополнительных рейсов была неожиданно отменена. И в итоге рейсы Turkish Airlines сократили до одного.

Это создало «пробку» среди желающих вылететь в Турцию. Туристам начали переносить даты вылетов, чтобы отправить всех оплативших туры на отдых. Очередь растянулась до конца июня. Телефон «горячей линии» Turkish Airlines с помощью автоответчика пересылает на сайт. Там информация об отменах в Челябинске отсутствует.

По данным URA.RU, в расписании вылетов у турецкого авиаперевозчика из Челябинска в этом году трех рейсов никогда не было. Получить информацию о том, что побудило туроператоров формировать туры по турецкому направлению с учетом трех вылетов в сутки, не удалось. Запросы URA.RU в адрес туроператоров на момент подготовки материала остались без ответа.

Turkish Airlines в 2022 году впервые открыла вылеты из Челябинска в Турцию. Это направление, по данным участников туристского рынка, является одним из наиболее популярных среди жителей Челябинска. Второй по востребованности пункт назначения туристов — Сочи.

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