07 июня 2022

Центральную улицу Тюмени перекроют на 16 часов. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов 9 мая. Челябинск, полиция, перекрытие улиц
Для проведения мероприятия участок на Орджоникидзе закроют с утра и до позднего вечера Фото:

В День России (12 июня) в Тюмени на 16 часов перекроют улицу Орджоникидзе — от Герцена до Ленина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В связи с проведением мероприятия „Мост Дружбы“ информируем о временном прекращении движения всех транспортных средств 12 июня с 7:00 до 23:00 по улице Орджоникидзе. Транспорт не сможет двигаться на участке от Герцена до Ленина», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекрытия продолжаются на улице Володарского. Также закрыта часть Червишевской развязки, что ежедневно провоцирует километровые пробки.

Фото:

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В День России (12 июня) в Тюмени на 16 часов перекроют улицу Орджоникидзе — от Герцена до Ленина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «В связи с проведением мероприятия „Мост Дружбы“ информируем о временном прекращении движения всех транспортных средств 12 июня с 7:00 до 23:00 по улице Орджоникидзе. Транспорт не сможет двигаться на участке от Герцена до Ленина», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекрытия продолжаются на улице Володарского. Также закрыта часть Червишевской развязки, что ежедневно провоцирует километровые пробки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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