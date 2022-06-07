Центральную улицу Тюмени перекроют на 16 часов. Схема

08 июня 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Для проведения мероприятия участок на Орджоникидзе закроют с утра и до позднего вечера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День России (12 июня) в Тюмени на 16 часов перекроют улицу Орджоникидзе — от Герцена до Ленина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «В связи с проведением мероприятия „Мост Дружбы“ информируем о временном прекращении движения всех транспортных средств 12 июня с 7:00 до 23:00 по улице Орджоникидзе. Транспорт не сможет двигаться на участке от Герцена до Ленина», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекрытия продолжаются на улице Володарского. Также закрыта часть Червишевской развязки, что ежедневно провоцирует километровые пробки. Фото: мэрия Тюмени Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В День России (12 июня) в Тюмени на 16 часов перекроют улицу Орджоникидзе — от Герцена до Ленина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «В связи с проведением мероприятия „Мост Дружбы“ информируем о временном прекращении движения всех транспортных средств 12 июня с 7:00 до 23:00 по улице Орджоникидзе. Транспорт не сможет двигаться на участке от Герцена до Ленина», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекрытия продолжаются на улице Володарского. Также закрыта часть Червишевской развязки, что ежедневно провоцирует километровые пробки.