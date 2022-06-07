07 июня 2022

В ХМАО на дорожной развязке опрокинулась фура. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура
Водитель не справился с управлением большегрузом Фото:

На дорожной развязке возле поселка Солнечный трассы Сургут—Лянтор опрокинулась фура. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании «Центроспас-Югория», которая занималась эвакуацией водителя.

«Спасатели прибыли на место происшествия на 16-й километр дороги Сургут—Лянтор. Причина происшествия — водитель 1959 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате он сам пострадал и получил травмы», — прокомментировали ДТП в «Центроспас-Югория». Как поднимали опрокинутый автомобиль — неизвестно. В пресс-службе ГИБДД Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут—Лянтор постоянно возникают дорожные пробки из-за реконструкции одного из участков автомагистрали. Из-за этого автомобилисты пытаются объехать затор через лес по грунтовке.

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На дорожной развязке возле поселка Солнечный трассы Сургут—Лянтор опрокинулась фура. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании «Центроспас-Югория», которая занималась эвакуацией водителя. «Спасатели прибыли на место происшествия на 16-й километр дороги Сургут—Лянтор. Причина происшествия — водитель 1959 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате он сам пострадал и получил травмы», — прокомментировали ДТП в «Центроспас-Югория». Как поднимали опрокинутый автомобиль — неизвестно. В пресс-службе ГИБДД Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут—Лянтор постоянно возникают дорожные пробки из-за реконструкции одного из участков автомагистрали. Из-за этого автомобилисты пытаются объехать затор через лес по грунтовке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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