На дорожной развязке возле поселка Солнечный трассы Сургут—Лянтор опрокинулась фура. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании «Центроспас-Югория», которая занималась эвакуацией водителя.
«Спасатели прибыли на место происшествия на 16-й километр дороги Сургут—Лянтор. Причина происшествия — водитель 1959 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате он сам пострадал и получил травмы», — прокомментировали ДТП в «Центроспас-Югория». Как поднимали опрокинутый автомобиль — неизвестно. В пресс-службе ГИБДД Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут—Лянтор постоянно возникают дорожные пробки из-за реконструкции одного из участков автомагистрали. Из-за этого автомобилисты пытаются объехать затор через лес по грунтовке.
На дорожной развязке возле поселка Солнечный трассы Сургут—Лянтор опрокинулась фура. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе компании «Центроспас-Югория», которая занималась эвакуацией водителя. «Спасатели прибыли на место происшествия на 16-й километр дороги Сургут—Лянтор. Причина происшествия — водитель 1959 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате он сам пострадал и получил травмы», — прокомментировали ДТП в «Центроспас-Югория». Как поднимали опрокинутый автомобиль — неизвестно. В пресс-службе ГИБДД Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут—Лянтор постоянно возникают дорожные пробки из-за реконструкции одного из участков автомагистрали. Из-за этого автомобилисты пытаются объехать затор через лес по грунтовке.