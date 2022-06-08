Кремль: Великобритания фактически готова признать ДНР

Великобритания фактически готова признать Донецкую народную республику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли являться признанием независимости ДНР обжалование Соединенным Королевством приговора двум английским наемникам, воевавшим на стороне Украины.
«Да. Так можно ставить вопрос», — отметил Песков и добавил, что Великобритания не обращалась к России за содействием в освобождении наемников.
Двум наемникам из Великобритании в ДНР грозит смертная казнь за участие в боевых действиях на стороне Украины. Глава Минюста Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что, если приговор будет таким, он будет обжалован.
Великобритания фактически готова признать Донецкую народную республику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли являться признанием независимости ДНР обжалование Соединенным Королевством приговора двум английским наемникам, воевавшим на стороне Украины. «Да. Так можно ставить вопрос», — отметил Песков и добавил, что Великобритания не обращалась к России за содействием в освобождении наемников. Двум наемникам из Великобритании в ДНР грозит смертная казнь за участие в боевых действиях на стороне Украины. Глава Минюста Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что, если приговор будет таким, он будет обжалован.