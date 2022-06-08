Кремль: Великобритания фактически готова признать ДНР

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Великобритания фактически признает независимость ДНР, если будет обжаловать приговор своим наемникам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания фактически готова признать Донецкую народную республику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли являться признанием независимости ДНР обжалование Соединенным Королевством приговора двум английским наемникам, воевавшим на стороне Украины.

«Да. Так можно ставить вопрос», — отметил Песков и добавил, что Великобритания не обращалась к России за содействием в освобождении наемников.

Двум наемникам из Великобритании в ДНР грозит смертная казнь за участие в боевых действиях на стороне Украины. Глава Минюста Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что, если приговор будет таким, он будет обжалован.

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Великобритания фактически готова признать Донецкую народную республику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли являться признанием независимости ДНР обжалование Соединенным Королевством приговора двум английским наемникам, воевавшим на стороне Украины. «Да. Так можно ставить вопрос», — отметил Песков и добавил, что Великобритания не обращалась к России за содействием в освобождении наемников. Двум наемникам из Великобритании в ДНР грозит смертная казнь за участие в боевых действиях на стороне Украины. Глава Минюста Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что, если приговор будет таким, он будет обжалован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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