Семья британского наемника Эслина хочет вернуть его из Донбасса

Семья наемника связалась с МИД Британии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семья британского пленного наемника Эйдена Эслина пытается вернуть его из Донбасса. Об этом сообщили его родственники британскому телеканалу Sky News.

«Мы очень любим и скучаем по Эйдену. Надеемся, что получится быстро его освободить», — цитирует Sky News родственников Эслина. Они сообщили, что работали с правительством Украины и МИД Британии, чтобы попытаться освободить наемника.

Британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер сдались в плен российской армии в Мариуполе в ходе спецоперации РФ на Украине. В Генпрокуратуре ДНР сообщали об окончании расследования уголовного дела Эслина. Им грозит смертная казнь, отмечает сайт MK.RU . Пленные наемники из Великобритании попали в Донбасс еще до спецоперации, они получали вознаграждение за службу под видом контрактников ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, такие вынужденные меры позволят освободить Донбасс.