Свердловский вуз вошел в топ-10 лучших университетов мира

08 июня 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Образовательные программы УГМУ стали одними из лучших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) вошел в топ-10 лучших университетов мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения. «По результатам Глобального агрегированного рейтинга-2022 Уральский государственный медицинский университет вошел в топ-10 лучших университетов мира. Проект „Лучшие образовательные программы инновационной России“ реализуется с 2010 года», — сказано в сообщении. По итогам экспертного голосования в число программ-лидеров вошли: Лечебное дело;

Педиатрия;

Стоматология;

Медико-профилактическое дело;

Сестринское дело;

Социальная работа. В 2022 году Глобальный агрегированный рейтинг университетов включает в себя 12 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов. Информация о лучших образовательных программах публикуется на русском и английском языках. Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. До этого сообщалось, что Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг и в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) вошел в топ-10 лучших университетов мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения. «По результатам Глобального агрегированного рейтинга-2022 Уральский государственный медицинский университет вошел в топ-10 лучших университетов мира. Проект „Лучшие образовательные программы инновационной России“ реализуется с 2010 года», — сказано в сообщении. По итогам экспертного голосования в число программ-лидеров вошли: В 2022 году Глобальный агрегированный рейтинг университетов включает в себя 12 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов. Информация о лучших образовательных программах публикуется на русском и английском языках. Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. До этого сообщалось, что Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг и в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов.