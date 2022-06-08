Свердловский вуз вошел в топ-10 лучших университетов мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский государственный медицинский университет. Екатеринбург, семинар, угму, уральский государственный медицинский университет, медакадемия, практические занятия, подготовка студентов медиков, студенты медики, студент медик
Образовательные программы УГМУ стали одними из лучших Фото:

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) вошел в топ-10 лучших университетов мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«По результатам Глобального агрегированного рейтинга-2022 Уральский государственный медицинский университет вошел в топ-10 лучших университетов мира. Проект „Лучшие образовательные программы инновационной России“ реализуется с 2010 года», — сказано в сообщении.

По итогам экспертного голосования в число программ-лидеров вошли:

  • Лечебное дело;
  • Педиатрия;
  • Стоматология;
  • Медико-профилактическое дело;
  • Сестринское дело;
  • Социальная работа.

В 2022 году Глобальный агрегированный рейтинг университетов включает в себя 12 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов. Информация о лучших образовательных программах публикуется на русском и английском языках.

Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. До этого сообщалось, что Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг и в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) вошел в топ-10 лучших университетов мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения. «По результатам Глобального агрегированного рейтинга-2022 Уральский государственный медицинский университет вошел в топ-10 лучших университетов мира. Проект „Лучшие образовательные программы инновационной России“ реализуется с 2010 года», — сказано в сообщении. По итогам экспертного голосования в число программ-лидеров вошли: В 2022 году Глобальный агрегированный рейтинг университетов включает в себя 12 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов. Информация о лучших образовательных программах публикуется на русском и английском языках. Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. До этого сообщалось, что Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг и в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...